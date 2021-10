Halo Collective-Aktie – Die Bullen sind da!

In der letzten Woche verlor der Wert am Mittwoch über 8 Prozent, am Donnerstag runde 10 Prozent und am Freitag nochmals gar über 18 Prozent. Doch zum Wochenauftakt werden die Verluste als Einstiegschance von sehr spekulativ orientierten Händlern betrachtet.

Mit fast 15 Prozent Zugewinn wird ein Teil der Verluste wieder aufgeholt. Interessant zudem, dass das Tief vom Freitag noch deutlich tiefer lag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung