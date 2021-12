Halo Collective-Aktie: Die Bullen bleiben chancenlos!

Halo Collective hat in den letzten Monaten und Jahren so manches vollmundige Versprechen gemacht, was an der Börse auch immer mal wieder mit Begeisterung verfolgt wurde. Ein großes Problem dabei: bisher wurden nur die wenigste davon auch tatsächlich eingelöst.

Mittlerweile haben sich daher bereits unzählige Anleger von der Halo Collective-Aktie verabschiedet und nur noch ein kleines Häufchen an unverbesserlichen Optimisten ist übriggeblieben.



