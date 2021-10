Halo Collective-Aktie: Die Aussichten bleiben düster!

Trotz heftiger Schwankungen hat sich an der Richtung bei der Halo Collective-Aktie in der letzten Woche nichts geändert. Weiterhin verfolgt das Papier seinen Abwärtstrend. Es steht dabei bereits kurz vor dem Abgrund und könnte in den nächsten Tagen noch einen Schritt weiterkommen.

Zumindest rein charttechnisch hält derzeit wenig bis gar nichts die Kurse davon ab, weiter in Richtung Kurskeller zu purzeln. Mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



