Halo Collective-Aktie: Auf Messers Schneide!

Die Halo Collective-Aktie wurde einst als echter Geheimtipp gehandelt, mittlerweile kämpft sie vornehmlich darum, nicht völlig in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. In den ersten zwei Wochen des laufenden Monats gelang es ihr bisher gerade so, die Linie bei 0,03 Euro zu verteidigen.

Ruft man sich ins Gedächtnis, dass noch im Mai eine charttechnische Unterstützung bei 0,06 Euro vorzufinden war, zeigt das, wie



