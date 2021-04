Halo Aktie: Was greifbarer ist!

Bei Halo Collective Inc. (kurz “Halo”) besteht gewisse Phantasie im Hinblick auf eine Abspaltung von Halo Tek Inc. (kurz „Halo Tek“). Entsprechende Pläne dazu hat Halo erst diesen Monat veröffentlicht. Das bedeutet aber auch, dass es noch keine Details dazu gibt – werden Halo-Aktionäre z.B. automatisch dann Halo Tek-Aktien erhalten oder was ist geplant? Abwarten. Was derzeit greifbarer ist: Die veröffentlichten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!