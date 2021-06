Halo-Aktie: Vorsicht Abwärtsspirale!

Seit einiger Zeit geht der Kurs der Halo Collective Aktie nur noch nach unten und hat so innerhalb weniger Monate rund die Hälfte an Wert verloren. Was ist das los? So schnell sind mal rund 30 Mio. Euro futsch. Bei Halo Collective dreht sich alles um das Thema Cannabis und hier wurden hohe Erwartungen wohl nicht erfüllt.

Auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung