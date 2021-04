Halo Aktie: Auf Einkaufstour gewesen!

Halo Collective Inc. (kurz „Halo”) war im vergangenen Geschäftsjahr sozusagen auf Einkaufstour. Und zwar im Hinblick auf ganze Unternehmen! So teilte Halo mit, dass in den 12 Monaten bis zum 31.12.2020 insgesamt 14 Übernahmen oder Zusammenschlüsse mit anderen Unternehmen gegeben hat. So wurden vier Unternehmen gekauft, welche Cannabis anbauen. Darunter war neben der wahrscheinlich in dem Kontext bekannten „Bophelo“ mit Aktivität ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



