HaloCollectiv-Aktie: Was passiert hier?

Mehr als 1,4 Millionen Aktien sind gleich in den ersten Handelsminuten von der Aktie der HaloCollectiv gehandelt worden. Dies ist am Mittwoch ein deutliches Signal – es bewegt sich noch etwas. Die Aktie konnte in diesem großen Handelsvolumen sogar noch etwas zulegen. Allerdings gilt unverändert, dass der Wert schlicht ein Pennystock ist und als solcher derzeit hoch riskant.

