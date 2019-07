HalmaDamit haben die Anleger von nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Halma":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Halma, die im Segment "Elektronische Geräte und Instrumente" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 14.07.2019, 02:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 1983.67 GBP.

Die Aussichten für Halma haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Halma erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 11 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 8 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 2 Buy, 4 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (1735 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -12.81 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 1990 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Halma erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Halma liegt bei einem Wert von 34.7. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 38,89) unter dem Durschschnitt (ca. 11 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Halma damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Halma-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 1576,6 GBP. Der letzte Schlusskurs (1990 GBP) weicht somit +26.22 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 1909,84 GBP, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4.2 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Halma ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Halma-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.