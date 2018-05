Hallwang Clinic - Privatklinik bietet ihren Patienten individualisierte Krebstherapie mit neuesten Behandlungsverfahren / Fachlich beste und warmherzige Betreuung

Dornstetten / Hallwangen (ots) - In der privaten onkologischenKlinik steht die auf die Einzelperson zugeschnittene ganzheitlicheMedizin im Mittelpunkt. Alle Therapieansätze sind daraufhinausgerichtet. Das Ärzteteam ist mit der Hämato-Onkologie undalternativen Heilverfahren langjährig vertraut. Es nutzt dieaktuellsten Behandlungsarten ebenso wie die bewährten Konzepte unddie Naturheilkunde.Patientengerecht optimierte Therapie mit modernsten VerfahrenNeben dem Einsatz neuester Medikamente und Maßnahmen zählt für dieHallwang Clinic der Mensch. Der Patient erfährt oberste Priorität.Das für ihn gewählte Therapieziel besteht darin, das beste Ergebnisso natürlich und sanft wie möglich zu erreichen. Er erhält aus diesemGrund keine vorgefertigte Standardbehandlung. Stattdessen erstellendie Ärzte ein individuelles Behandlungskonzept. Es ist exakt auf seinspezifisches Krankheitsbild zugeschnitten.Dazu nutzt die Hallwang Clinic die aktuellsten wissenschaftlichenKonzepte sowie alle weltweit bewährten und erprobten Verfahren. DasÄrzteteam hat Zugriff auf die neuesten Medikamente. Es setzt allesdaran, die am besten geeigneten Arzneien für den Erkrankten zunutzen. Oft sind es modernste Wirkstoffe aus jüngst erfolgreichenStudien.Die Therapie beginnt mit einer sorgfältigen und umfangreichenDiagnostik des vorliegenden Tumors. Neben den bekannten CT- undMRT-Analysen kommen fortschrittlichste Verfahren zum Einsatz. Sieentsprechen dem neuesten Stand der Wissenschaft. Unter anderemerfassen sie präzise die Abwehrleistung des körpereigenenImmunsystems.Diverse Chemosensitivitäts-Tests überprüfen, welcheChemotherapeutika, Antikörper und biologischen Produkte denvorhandenen Tumor gezielt bekämpfen.Das Next Generation Sequencing (NGS) untersucht die Gene desTumors auf geeignete Angriffspunkte für eine personalisierteTherapie. Diese Art der Analyse gilt als eine der größtenErrungenschaften der biologischen Wissenschaft.Aus der Fülle der Daten, die die Krebszellen präzise beschreiben,entwickelt das erfahrene onkologische Ärzteteam einindividualisiertes Therapiekonzept. Dabei kommen, abhängig vomsubjektiven Krankheitsbild, neueste Antikörper und das Immunsystemstärkende Medikamente zum Tragen.Ein integratives Gesundheitskonzept unterstützt die onkologischeBasistherapieDie Klinik begleitet ihre umfangreiche Krebstherapie durch einintegratives Gesundheitskonzept. Sie verfolgt damit mehrere Ziele.Die Maßnahmen unterstützen die Primärbehandlung, fördern dieErholungsphase und stärken das Immunsystem deutlich. Dietherapiebedingt häufiger auftretende körperliche und geistigeErschöpfung und Auszehrung der Patienten bessert sich auf diese Weisezügig.Eine Form der Behandlung in der Hallwang Clinic stützt sich aufden hoch dosierten Einsatz von Vitaminen und Antioxidantien. Dafürsteht ein ausgewogenes, supportives Infusionsprogramm zur Verfügung.Es versorgt den Patienten mit entzündungshemmenden, zellschützendenund entgiftenden Substanzen.Ein weiteres Element des Begleitkonzepts ist dieGanzkörperhyperthermie. Die intensive, fieberähnliche Wärmetherapiegreift die bösartigen, therapieresistenten Tumorzellen an und tötetsie ab. Andere Behandlungen wie die Chemo- oder Immuntherapieverstärkt sie auf diese Weise in ihrer Wirkung.Daneben nutzt das Haus eine Fülle weiterer integrativer Konzepteeinschließlich spezifischer physiotherapeutischer Maßnahmen. Sie sindim Detail auf der Internetseite erläutert.Menschliche Zuwendung von Ärzten und Pflegeteam als Teil derTherapieDer Verzicht der Hallwang Clinic auf jegliche Art von Standardssetzt sich im Umgang mit den Patienten fort. Deren Besonderheiten undihr Lebensstil gelten als fester Teil der Persönlichkeit. Sieerfahren aus diesem Grund volle Akzeptanz. Hinzu kommt diepflegerische Komponente der personalisierten Therapie. Sie zeigt sichin der warmherzigen, menschlichen und familiären Art desBetreuungsteams. Erfahrene, kompetente Pflegekräfte sind rund um dieUhr an der Seite der Kranken. Sie sorgen für einen reibungslosen undangenehmen Tagesablauf. Durch ihren Umgang tragen sie wesentlich zumHeilungsprozess bei.Die klassische Physiotherapie und ergänzende Wellness runden diePflegeelemente ab.Die zwei Schritte zur Behandlung in der Hallwang ClinicUm die Patienten auf ihrem Weg in die Klinik zu unterstützen,hilft ein kleiner Wegweiser bei der Vorbereitung. Er beinhalteteinige Standards des Verwaltungsteams zur Kontaktaufnahme. Ob perTelefon, E-Mail oder mit der Post, die Hallwang Clinic ist über jedenüblichen Weg erreichbar. Gerne kommt das Haus den Wünschen nach einemärztlichen Rückruf entgegen.Schritt 1: Die Kontaktaufnahme- Für einen ersten Überblick zum Krankheitsbild bittet dasFachpersonal um die Übermittlung der verfügbaren Unterlagen.- Genaue Angaben zur Krankheitsgeschichte- Neueste Testergebnisse (Labor, bildgebende Diagnostik wieMRT/CT/PET)- Schriftliche Biopsiebefunde, falls vorhanden- Bisher erhaltene Medikamente und Behandlungen (Chemotherapie,Bestrahlung, weitere durchgeführte Maßnahmen)Aktuelle MedikationslisteAlle Dokumente benötigt die Hallwang Clinic entweder in Deutschoder Englisch. Für andere Sprachen ist es notwendig, sie zuvor ineine der beiden Sprachen zu übersetzen.Das Ärzteteam prüft die Daten sorgfältig und erstellt einenvorläufigen orientierenden Behandlungs- und Kostenplan. Rückfragen indieser Phase an die Ärzte sind problemlos machbar.Schritt 2: Die ersten Tage vor OrtNach der Aufnahme hat der Patient zunächst Gelegenheit, das Teamund die Klinik im schönen Schwarzwald kennenzulernen. Im Anschlusserfolgt die erste ausführliche Konsultation mit den Ärzten. In dieserPhase hat der Patient ausreichend Gelegenheit, seineKrankengeschichte zu berichten. Zur Klärung all seiner Fragen nimmtsich die Medizin darüber hinaus viel Zeit, ebenso für die sorgfältigekörperliche Untersuchung.Im Anschluss erläutern die Ärzte dem Patienten den aktuellen Standseiner Befunde. Dies geschieht in einem ausführlichen Gespräch und inleicht verständlicher Sprache. Es beinhaltet darüber hinaus, welcheUntersuchungen noch ratsam und welche Behandlungen zielführenderscheinen. Als Gesamtergebnis entsteht auf diese Weise dieendgültige Version des individuellen Therapie- und Kostenplans.Weitere Details zur Hallwang ClinicDer erste Überblick zur privaten onkologischen Klinik lässtteilweise Fragen unbeantwortet. Das beginnt bei medizinischenDetails, betrifft Erfahrungsberichte von Patienten der Klinik undreicht bis zu spezifischen persönlichen Aspekten der Anmeldung undKostenabwicklung. Das Verwaltungsteam hat alle Sachverhalteausführlich und übersichtlich auf der Internetseite der Klinikzusammengestellt. 