Hallura kündigt die Ernennung von Paul Navarre als neues Vorstandsmitglied an

Yokneam, Israel (ots/PRNewswire) - Hallura Ltd., ein israelisches Unternehmen für ästhetische Medizin, das die neue Generation von Hyaluronsäure (HA)-Hautfüllern entwickelt, meldete heute die Ernennung von Paul Navarre zum unabhängigen Direktor des Vorstands von Hallura."Wir freuen uns sehr, Paul Navarre an Bord begrüßen zu dürfen. Er bereichert den Vorstand mit tiefgreifenden Kenntnissen und umfangreicher Erfahrung", so Dr. Shimon Eckhouse, Mitbegründer und Vorsitzender von Hallura. "Paul verfügt über eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz und gilt in der Branche als angesehene und bekannte Führungskraft. Paul teilt unsere Vision einer bahnbrechenden Technologie von Hallura mit dem Potenzial, die Branche zu transformieren. Pauls einzigartigen Einblicke werden nicht nur unsere Vision vorantreiben, sondern auch strategische Möglichkeiten für Hallura eröffnen."Paul Navarre kommentierte: "Ich freue mich sehr, mich dem Vorstand anschließen zu dürfen. Hallura ebnet den Weg für Technologie, mit der ein neues Zeitalter ästhetischer Behandlungen anbricht. Hallura hat im Verlauf der letzten zwei Jahre hervorragende Fortschritte gemacht und es ist mir ein Freude, dem Unternehmen zu diesem spannenden Zeitpunkt beizutreten und meine Erfahrungswerte in den Vorstand einbringen zu können."Paul Navarre verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Pharma- und Verbrauchsgüterindustrie. Von 2017 bis 2020 war er als Chief Executive Officer von Ferring Holding Inc (US) tätig, wo er u. a. für den kommerziellen Betrieb, die klinische Entwicklung und Fertigung verantwortlich war. Zuvor fungierte er als Präsident von Allergan International und leitete die Specialty Care-Geschäftseinheit im Wert von 3 Milliarden USD, die Dermatologie, Ophthalmologie, Urologie und Neurowissenschaften umschloss. Während seiner zehn Jahre bei Allergan erwarb Navarre eine umfangreiche Erfolgsbilanz im Markt für ästhetische Medizin. Er erzielte solide Geschäftsergebnisse und baute mehrere erfolgreiche Organisationen auf. Vor seiner Zeit bei Allergan arbeitete Navarre 15 Jahre für Procter & Gamble, wo er zunächst im Konsumgüterbereich tätig war, bevor er zum Geschäftsbereich für Arzneimittel wechselte.Informationen zu Hallura Ltd.Hallura (https://lv.linkedin.com/company/hallura?trk=similar-pages_result-card_f ull-click) Ltd. bringt mit Hilfe einer proprietären HA-Vernetzungstechnologie eine bahnbrechende BDDE-freie HA-Technologie auf den schnell wachsenden Markt für ästhetische Injektionspräparate. Die HA-Hautfüller von Hallura decken die wachsende Nachfrage nach besseren, sichereren Füllstoffen mit natürlichen und sanften ästhetischen Ergebnissen.Das Unternehmen wurde im November 2017 von Dr. Stéphane Meunier, Alona Gellerman, Dr. Per Hedén und Dr. Shimon Eckhouse gegründet. Sein Hauptsitz, Forschung- und Entwicklungs- sowie Produktionsstandort befinden sich in Yokneam, Israel. Hallura ist ein Portfolio-Unternehmen von Alon Medtech (https://alon-medtech.com/) Ventures im Besitz von Dr. Shimon Eckhouse.Pressekontakt:Dr.Stephane Meunier, Chief Executive Officer bei Hallura; stephane@hallura.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/138464/4640462OTS: Hallura Ltd.Original-Content von: Hallura Ltd., übermittelt durch news aktuell