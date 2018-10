An Halloween wird es schaurig-lustig bei KiKA / Grusel-Specials am 31. Oktober 2018

Erfurt (ots) - Erfurt, 29. Oktober 2018 - Bei KiKA steht der 31.Oktober ganz im gespenstischen Zeichen von Halloween. Am Abend vorAllerheiligen wird es schaurig-lustig mit Spielfilm undAnimationsserien. Unheimlich unterhaltsame Begegnungen von "Garfield"(HR) über "Kater mit Hut" (KiKA), bis zu "Alfie, der kleine Werwolf"(MDR) zeigt KiKA und stimmt auf Gänsehaut und gemeinsames gruselnein.Wolle und Pferd, die Helden aus "Eine Möhre für Zwei"(NDR) bekommen es in den beiden Specials "Angst vor Spinnen" und"Vorsicht, Gespenst!" nicht nur mit Gummi-Skeletts undStoff-Gespenstern, sondern auch mit einer echten großen Spinne zutun. Außerdem wollen sie herausfinden, ob es wirklich Gespenster gibtund fahren dafür zu einem Haus, in dem es spuken soll. Sendetermin:31. Oktober 2018 um 7:45 UhrNick und Sally freuen sich in der Premiere "Der Kater mit Hutfeiert Halloween" (KiKA) auf den gruseligsten Abend des Jahres,allerdings wissen sie nicht, was sie anziehen sollen. Also will derKater mit Hut die beiden zur Grusi-ma-schauri-Kleiderkammer bringen.Die Reise dorthin gestaltet sich halloweenig-abenteuerlich. Es gehtdurch Gewitter und ein Maislabyrinth, bis den Kindern die Tür zurKleiderkammer geöffnet wird. Sendetermin: 31. Oktober 2018 um 10:15Uhr"Verhext" geht es bei "Garfield" (HR) zu. Die kleineNachwuchs-Hexe Abigail ist zu Besuch bei ihrer Tante Mrs. Cauldron.Die erzählt ihr von der bösen Hexe Varicella, die seit ewigen Zeitenzwischen den Seiten eines Zauberbuchs in der Hexenschule gefangengehalten wird. Sie befreit die böse Varicella aus dem Buch. Nun istGarfield gefragt mit Abigail und Odie die Menschheit zu retten.Sendetermin: 31. Oktober 2018 um 11:55 UhrIm Spielfilm "Alfie, der kleine Werwolf" (MDR) wacht Alfie anseinem Geburtstag um Mitternacht bei Vollmond auf und bemerktungewöhnliche Veränderungen an seinem Körper. Ihm wachsen Klauen,spitze Ohren und Fell am ganzen Körper: Alfie ist ein Werwolf. Amnächsten Morgen ist der Spuk vorbei. Nur sein Bruder kennt AlfiesGeheimnis und darf es nicht verraten. Aber die Nachbarin kommt Alfieso langsam auf die Schliche. Sendetermin: 31. Oktober 2018 um 15:00UhrIn Pontypandy bei "Feuerwehrmann Sam" (KiKA) wird auch anHalloween seine Hilfe benötigt. Norman plant alle Süßigkeiten vor denanderen Kindern zu bekommen und zieht früher los, um "Süßes, sonstgibt's Saures" zu spielen. Dabei bringt er sich in große Gefahr. Auchbei den Floods wird Halloween mit einem Spukwettbewerb und großemFeuer gefeiert. Als das Haus auf einmal in Flammen steht, istFeuerwehrmann Sam schon zur Stelle. Sendetermin: 31. Oktober 2018 um18:10 UhrExklusiv steht in der KiKA-Player-App die dritte und vierteStaffel von "Die Schule der kleinen Vampire" (rbb) zum Abruf bereit.Zusätzlich gibt es vier Folgen von "Eine lausige Hexe" (ZDF).Im KiKA-Player sind weitere ausgewählte Sendungen von "Shaun, dasSchaf" (WDR), "Die Biene Maja" (ZDF), "Eine Möhre für zwei" (NDR)sowie eine Halloweenfolge von "ENE MENE BU" (KiKA)abrufbar.Auf erwachsene.kika.de steht zusätzlich ein Interview mit TommyKrappweis, dem Erfinder von "Bernd das Brot", zum Thema "Gruseln imTV" für interessierte Eltern und Pädagogen bereit. Tommy Krappweisgibt Eltern unter anderem Tipps für den Umgang mit Kindern, dieängstlich auf gruselige Inhalte reagieren.Weitere Informationen und Fotos finden Sie auf kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTel. 0361/218-1827eFax: +49 361.218-291827www.kika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell