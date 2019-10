München (ots) -- Halloween: Wie viel Strom kostet eigentlich "Süßes oder Saures"?- 1.700 Tonnen Süßigkeiten halten deutsche Haushalte an Halloweenbereit- Der Energieverbrauch für die Süßigkeiten-Produktion beträgt lautE.ON-Berechnung rund 183.000 kWhWenn an Halloween kleine Klingelmonster, Mini-Hexen und Vampire auf der Suchenach Süßigkeiten durch die Straßen streifen, zeigen sich die Deutschengroßzügig: Rund 1.700 Tonnen Fruchtgummi-Vampire, Schokoladen-Glubschaugen undSchaumzucker-Gebisse werden jährlich an Halloween alleine in Deutschlandverkauft: Das sind umgerechnet rund 10 Millionen Euro *, welche die deutschenVerbraucher in Halloween-Naschereien investieren.Im Vergleich dazu hält sich der Energieverbrauch für die Süßigkeiten-Produktionnach E.ON-Berechnungen in Grenzen: Für die Produktion von 1.700 TonnenHalloween-Bonbons hat E.ON einen Stromverbrauch von gerade mal 182.750Kilowattstunden (kWh) Strom berechnet. Zum Vergleich: Mit dem Verbrauch von182.750 kWh könnte umgerechnet ein städtischer Straßenzug - 73 Haushalte - einJahr lang mit Strom versorgt werden.* Quelle: Nielsen 2018Beispielrechnung mit Produktionsdaten von Maschinen zur Süßwarenherstellung, Typ1 und Typ 2.Basis der Kalkulation ist die Produktion mit einer mittelgroßen und einerkleinen Bonbonmaschine - 75 kWh bei einem stündlichen Output von 600 kgGummibärchen und 27 kWh bei einem stündlichen Output von 300 kgFruchtgummivampiren. Beim Vergleich zum Stromverbrauch von Haushalten liegt eindurchschnittlicher Energieverbrauch von 2.500 kWh pro Haushalt zugrunde.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Maike MollingTel.: 089 / 1254 3112maike.molling@eon.comOriginal-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell