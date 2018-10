Halloween: Bei Latexmilch Produktinformationen genau beachten / TÜV Rheinland: Für individuelle Masken ideal, für Kinder meist ungeeignet / Warnhinweise ernst nehmen

Köln (ots) - Für manche Halloweenfans reichen schaurigeFertigmasken nicht mehr aus, um sich für den 31. Oktober gruseligherauszuputzen. Immer beliebter wird stattdessen Latexmilch, aus dersich individuelle Horrormasken herstellen lassen. Vor dem Kauf einersolchen Milch - diese sollte als Kosmetikum ausgegeben sein -empfiehlt es sich, die Produktinformationen genau zu studieren. Eingründlicher Blick in die Zutatenliste ist immer ratsam, zumal vieleMenschen auf Latexprodukte an sich allergisch reagieren und die Milchnicht verwenden sollten - für Kinder sind viele Produkte ohnehinnicht geeignet. "Käufer sollten die Gebrauchs- und Warnhinweisebeachten. Wenn die schnelltrocknende Milch beispielsweise ins Augegerät, kann das unangenehme Folgen haben", sagt Dr. Greta Dau,Lebensmittelchemikerin bei TÜV Rheinland. Bei vielen Produkten kannzudem der Ammoniakanteil durch lange Lagerung steigen und zuHautreizungen führen. Hauptindiz für zu viel Ammoniak ist ein starkerGeruch nach faulen Eiern.Auf mehrfaches Nach- und Überschminken verzichtenDie Latexmilch und die verwendete Schminke sollten direkt nach derHalloweenfeier entfernt werden. "Beides bedeutet großen Stress fürdie Haut. Ölhaltiges Reinigungswasser hilft, um die Haut nach demAbschminken zu beruhigen", empfiehlt Dr. Dau. Zudem gilt: Aufmehrfaches Nach- und Überschminken, besonders mit Produktenungleicher Marken, verzichten, da der Mix verschiedener InhaltsstoffeUnverträglichkeiten hervorrufen kann.Bei Kostümen und künstlichen Gebissen auf CE-Kennzeichnung achtenBei künstlichen Gebissen etwa oder auch Kostümen solltenVerbraucher auf die CE-Kennzeichnung oder auch das TÜVRheinland-Prüfzeichen achten. Diese signalisieren, dass die Produktenach den Richtlinien für Spielzeug getestet wurden und so höhereAnforderungen an Sicherheit und Gesundheitsschutz erfüllen. "Dabeigeht es beispielsweise um die Entflammbarkeit oder aber auch die Maßevon abstehenden Teilen wie Fühlern", sagt Heiko Kampf, Laborleiterbei TÜV Rheinland. Fehlen diese Kennzeichnungen oder machen dieProduktinformationen einen unsauberen Eindruck, raten die Expertenvom Kauf ab.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Rainer Weiskirchen, Presse, Tel.: 0911/655-4230Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell