"Halloween"-Fieber bei CinemaxX! Einen Tag vor Kinostart von "Halloween" kehrt "Halloween - Die Nacht des Grauens" von 1978 zurück auf die Leinwand / Bereits am 21.10. "Halloween" als Preview erleben

Hamburg (ots) - Volle "Halloween" Power bei CinemaxX: Jamie LeeCurtis kehrt als Laurie Strode zurück! Vierzig Jahre nachdem sie in"Halloween - Die Nacht des Grauens" in ihrer Rolle als Laurie Strodedem maskierten Psychopathen Michael Myers die Stirn bieten konnte,bekommt die Geschichte eine neue Fortsetzung. Bereits 1981 wurde derMichael Myers-Horror mit "Halloween - Das Grauen kehrt zurück"weitergeführt.In "Halloween" setzt die Geschichte wieder an dem Kultfilm von1978 an und bietet auch nach vierzig Jahren eine Jamie Lee Curtis inBestform. Wer nicht bis zum offiziellen Kinostart am 25. Oktoberwarten kann, hat bei CinemaxX bereits am 21. Oktober die Gelegenheitdas Horror-Spektakel der Extraklasse als offene Preview zu erleben.Doch damit nicht genug: Bevor "Halloween" am 25. Oktober in dieKinos kommt, zeigt CinemaxX am 24. Oktober mit "Halloween - Die Nachtdes Grauens" noch einmal wie alles begann. Fans des Horror-Klassikersvon 1978 sowie jene, die die Anfänge der "Halloween"-Reihe noch nichtkennen, können sich so optimal auf die neue Fortsetzung vorbereiten.Tickets für die "Halloween"-Preview am 21. Oktober sowie "Halloween -Die Nacht des Grauens" am 24. Oktober gibt es an den CinemaxXKinokassen oder unter cinemaxx.de.Mehr zu "Halloween"Vor 40 Jahren nahm das Grauen seinen Lauf, als der PsychopathMichael Myers (Nick Castle) an Halloween blutrünstig durchHaddonfield zog und eine Spur des Todes hinterließ. Seitdem war erabgeschottet von der Außenwelt in einer geschlossenen Anstaltuntergebracht. Doch als er gemeinsam mit anderen hochgefährlichenHäftlingen verlegt werden soll, verunglückt der Transporter undMichael kann fliehen. Seine Lust zu morden treibt ihn zurück in dieKleinstadt, in der er damals sein Unwesen trieb. Dort trifft erwieder auf die ehemalige Babysitterin Laurie (Jamie Lee Curtis), diesich dem Bösen erneut kampfbereit in den Weg stellt.Mehr zu "Halloween - Die Nacht des Grauens"Halloween 1963 in Haddonfield, Illinois: In der kaltenHalloween-Nacht ermordet der sechsjährige Michael Myers seine 17Jahre alte Schwester Judith mit einem Küchenmesser. Daraufhin wird erin einer geschlossenen Anstalt untergebracht, aus der er 15 Jahrespäter in der Nacht vor Halloween entkommt. Er macht sich auf den Wegin seinen Heimatort Haddonfield und hält dort Ausschau nach seinemnächsten Opfer, wobei er auf Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) undihre Freunde stößt.