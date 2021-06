Hallo Pal Aktie: Unternehmen erwirbt Dogecoin Miner!

Die Aktien von Hello Pal International Inc. (OTC:HLLPF) gewannen am Donnerstag mehr als 10%, nachdem das in Kanada ansässige Unternehmen weitere Details zu seiner jüngsten Übernahme des Dogecoin (DOGE) Miners Crypto Pal Technology Ltd. bekannt gab.

Was geschah

Hello Pal sagte, dass die Übernahme eines 51%igen Anteils an Crypto Pal für $3,5 Millionen auf Dogecoin bei $0,055 basiert.

Hello Pal ist ein Anbieter von



