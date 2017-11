"Hallo Grünkohl 2017" am 5. November in Oldenburg / Feierliche Eröffnung der Saison mit einer Bier-Premiere (FOTO)

Oldenburg (ots) -Am 5. November findet zum 8. Mal in der KohltourhauptstadtOldenburg die Veranstaltung "Hallo Grünkohl" von 12:00 bis 18:00 Uhrstatt. Oldenburger Akteure servieren ihre klassischen, kreativen undinnovativen Produkte, Ideen und Konzepte rund um die OldenburgerPalme, wie Grünkohl auch genannt wird, auf dem Rathausmarkt in derOldenburger Innenstadt.Die Besucher dürfen sich freuen auf Grünkohl in diversenVariationen: Klassisch zubereitet mit Oldenburger Pinkelwurst, alsBurger, als Quiche, als Pesto, als Chips, auf Stullen, vegan undvegetarisch oder sogar in einer Praline, als Tee oder Saft. Ab 12:00Uhr kann geschlemmt werden. Die feierliche Eröffnung derGrünkohlsaison und damit auch der Fassanstich des neuen Bieres"Oldenburger Palmenbräu" ist um 13:00 Uhr. Das Oldenburger Palmenbräuhat Premiere und im Rahmen der Eröffnung werden kostenfreie Proben anprobierfreudige Besucher verteilt, die Lust haben auf ein Bier, dasmit Grünkohl gebraut ist.Umrahmt wird die Veranstaltung unter anderem von einem Auftrittdes Männerchors Osternburg-Drielake e.V. sowie dem Showkochen mitEventkoch Jan Linne.Unter den vielen Akteuren der Veranstaltung befindet sich auch dieCarl von Ossietzky Universität Oldenburg. Seit 2014 ist derBotanische Garten in Sachen Grünkohlforschung aktiv. Am 5. Novemberinformiert der Biologe Christoph Hahn über seineForschungsergebnisse. Dafür wurde er aktuell mit demRudolf-Mansfeld-Preis der Gemeinschaft zur Förderung derKulturpflanzenforschung Gatersleben e.V. ausgezeichnet.Zum Hotspot für Kohlfahrer wird das Informationszelt derKohltourhauptstadt. Hier gibt es jede Menge Beratung und Fanartikelsowie kostenfreie Buttons für geplante Kohlfahrten. Damit lassen sichdie Kohlkönigspaare oder auch die Teilnehmer für die Spiele, diewährend einer klassischen Kohltour gespielt werden, kennzeichnen.Die Veranstaltung ist kostenfrei und findet in Kooperation mit demverkaufsoffenen Sonntag statt.Weitere Informationen:www.kohltourhauptstadt.de/oldenburg/saisonstartPressekontakt:Bettina Koch0441 361613-31presse@oldenburg-tourist.deOriginal-Content von: Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell