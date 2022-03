Hallmark Financial Aktie: Kapital effektiv eingesetzt?

Hallmark Financial (NASDAQ:HALL) meldete für das vierte Quartal einen Umsatz von 91,11 Millionen US-Dollar. Das Ergebnis fiel auf einen Verlust von 2,57 Mio. $, was einem Rückgang von 174,51 % gegenüber dem letzten Quartal entspricht. Hallmark Financial verdiente im 3. Quartal 3,44 Mio. $, und der Umsatz betrug 97,35 Mio. $.

Was ist ROCE?

Die Kapitalrendite ist ein Maß für den jährlichen Gewinn



