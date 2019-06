Halliburton: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Halliburton":

An der Heimatbörse New York notiert Halliburton per 23.06.2019, 03:37 Uhr bei 22,83 USD. Halliburton zählt zum Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Halliburton einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Halliburton jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Halliburton. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ geprägt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Halliburton daher eine "Hold"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Sell"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt auch zu einer "Sell" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Halliburton von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Halliburton erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 21 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 18 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Halliburton vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (45,95 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 101,17 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 22,84 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Halliburton erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Halliburton beträgt das aktuelle KGV 14,24. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" haben im Durchschnitt ein KGV von 79,89. Halliburton ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.