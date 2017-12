Halliburton: Ausbruch voraus!

Weitere Suchergebnisse zu "Halliburton":

aktuell scheinen die Ausbrüche kein Ende zu nehmen. Sie erinnern sich an die inverse Schulter Kopf Schulter Formation, die ich Ihnen bei Kion beschrieben habe? Jetzt sehen wir das gleiche technische Motiv bei Halliburton. Und wie bei Kion ist auch hier der Ausbruch erfolgt.

ÖL zieht an

Der Öl- und Gassektor war in den letzten beiden Jahren aufgrund fallender Energiepreise einigen Verwerfungen unterworfen und so ging es auch bei Halliburton in 2015 und 2016 bergab. Mittlerweile sehen wir jedoch wieder anziehende Ölpreise und entsprechend steigen auch die Kurse der in diesem Sektor aktiven Unternehmen.

Am Donnerstag konnte Chevron zum Beispiel ebenfalls über 3 % zulegen. Da wir aktuell in nächster Zeit nicht mehr von stark sinkenden Ölpreisen ausgehen können, dürfte Halliburton sein Tief also schon länger gesehen haben. Deshalb kann der Stopp Loss in diesem Falle nachgezogen werden und sollte bei 44,10 Dollar gesetzt werden.

Nach oben sind – immer unter der Voraussetzung steigender Ölpreise – Gewinne bis 60 Dollar möglich. Deshalb, beobachten Sie immer bei Investitionen im Öl- und Gassektor die zugehörigen Rohstoffpreisentwicklungen. Das gilt zum Beispiel auch für Goldminenaktien und den Goldpreis.

Ein Beitrag von Stefan Klotter.