Halliburton: Augen auf!

Der Kurs der Aktie Halliburton steht am 25.07.2018, 02:00 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 40,35 USD. Der Titel wird der Branche "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen" zugerechnet.Unser Analystenteam hat Halliburton auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Halliburton-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 18 "Buy"-, 4 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (59,25 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 42,63 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 41,54 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Halliburton eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

