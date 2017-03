Hallenbad-Preisvergleich: In Dresden geht das meiste Geld baden

Berlin (ots) - Dresden mit den höchsten Eintrittspreisen- Günstiges Schwimmen in Dortmund und Hannover- Bundesweit kaum noch Stundenkarten erhältlichEtwa sechs Millionen Bundesbürger gehen regelmäßig schwimmen.Gerade für junge Familien ist ein Besuch im städtischen Hallenbad einabwechslungsreicher Ausflug. Das Vergleichsportal Netzsieger(www.netzsieger.de) hat die Eintrittspreise in 20 deutschen Städtenmiteinander verglichen und zeigt die teilweise gravierendenPreisunterschiede.Dresden hat bundesweit die höchsten Hallenbad-Eintrittspreise.Acht Euro zahlen Schwimmbegeisterte in der Hauptstadt Sachsens.Allerdings auch nur, wenn sie eines der günstigen Bäder besuchen. Wermit seinen Kindern ins Freizeitbad Elbamare möchte, zahlt schon malüber zehn Euro.Auch in der Bundeshauptstadt kostet der Badespaß viel Geld - 5,50beträgt hier der Normaltarif in 23 Hallenbädern. In den dreiFreizeitbädern Berlins werden jeweils nochmal zwei Euro Zuschlagfällig, in zwei weiteren Bädern jeweils 1,50 Euro Warmwasserzuschlag.In Hamburg ist der Standardtarif sogar 50 Cent höher als in Berlin.Der teuerste Eintrittspreis in der Hansestadt liegt bei 10,90 Euro.In Nürnberg ist die Bäderwahl entscheidend: So zahlen Besucher in dereinen Hälfte der städtischen Bäder 4,50 Euro für eine Tageskarte, inder anderen Hälfte schon das Doppelte.Hannover und Dortmund mit günstigem TarifMit 3,50 Euro Normaltarif hat Dortmund bundesweit die günstigstenEintrittspreise, gefolgt von Hannover mit ebenfalls 3,50 Euro. InDortmund gibt es sogar kein Bad, das einen Aufschlag verlangt.Den günstigsten Normaltarif vom Essener Friedrichsbad mit 2,50Euro für einen Tageskarte schlägt nur das Hallenbad Grötzingen inKarlsruhe. Hier schwimmen Besucher bereits in der dritten Saisonkostenlos. Dafür müssen Schwimmer hier ein kleines Becken undbeschränkte Öffnungszeiten hinnehmen.Bundesweit fast nur Tageskarten erhältlichIn nur sechs von 20 Bädern im Vergleich sind Stundenkartenerhältlich. Augsburg, Mannheim, Bielefeld, Bochum, Nürnberg undDresden bieten Kurzzeittarife für wenig Geld an. Teuer ist Schwimmenin Deutschland vor allem für Arbeitnehmer: Bei Bädern, die keinenKurzzeittarif oder Stundenkarten anbieten, müssen Tageskarten gekauftwerden. So bieten beispielsweise die Stuttgarter Bäder ausschließlichTageskarten und keinerlei vergünstigte Tarife an. In einigen Städtenwie Mannheim bieten die Bäderbetriebe einen ArbeitnehmerfreundlichenAbendtarif an.Das komplette Ranking sowie weitere Informationen zuHallenbadpreisen finden Sie unterhttps://www.netzsieger.de/ratgeber/der-grosse-hallenbad-indexÜber NetzsiegerNetzsieger steht für unabhängige Verbraucherberatung. Das Startupaus Berlin beschäftigt bereits mehr als 30 Mitarbeiter und gehört zuden führenden Vergleichsportalen im deutschsprachigen Raum. Dieerfahrenen Redakteure vergleichen die ganze Bandbreite modernerProdukte und Services - von Software über Versicherungen bis hin zuElektro-Artikeln. Netzsieger informiert Verbraucher übersichtlich,prägnant und seriös. Ziel ist es, den Lesern die besteEntscheidungshilfe im Dschungel der Produkte und Angebote zu bieten.Mittlerweile begleiten die hochwertigen, umfangreichen TestberichteMillionen von Verbrauchern jährlich bei ihren individuellenKaufentscheidungen. Alle Vergleichstests stehen jedem Interessentendabei frei und kostenlos zur Verfügung.Pressekontakt:Klaas Geller | klaas.geller@tonka-pr.com | fon. +49.30.27595973.12Original-Content von: Netzsieger, übermittelt durch news aktuell