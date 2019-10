HalleZusammen - Schulterschluss für tolerantes und friedliches Miteinander (FOTO)

Leipzig (ots) -MDR, Radio Brocken, 89.0 RTL, radio SAW, ROCKLAND und dieMitteldeutsche Zeitung veranstalten gemeinsam mit der Stadt Halle(Saale) in Gedenken an die Opfer des Anschlags vom 9. Oktober einmultimediales Event in Halle. An der Veranstaltung am 19. Oktober fürein offenes, tolerantes und friedliches Miteinander beteiligen sichzahlreiche namhafte Künstler, wie Alice Merton, Max Giesinger, Joris,sowie Mitglieder des MDR-Rundfunkchores und lokale Kulturschaffende,wie die Oper Halle."Der MDR steht für eine solidarische Gesellschaft, die in ihrerVielfalt zusammenhält. Deshalb danke ich allen beteiligten Partnern,dass wir hier ein gemeinschaftliches Zeichen für unseredemokratischen gesellschaftlichen Werte setzen. Wir gedenkengemeinsam der Opfer des Anschlages und trauern mit ihrenAngehörigen", so die Intendantin des MDR, Prof. Dr. Karola Wille.Die Direktorin der MDR Programmdirektion Halle, Dr. KatjaWildermuth, ist dankbar dafür, "dass spontan sowohl Medien aus derPrivatwirtschaft als auch Redaktionen des MDR mit uns gemeinsam einZeichen gegen Hass setzen wollen. Unser Event steht für Vielfalt undein friedliches Zusammenleben in der Gemeinschaft dieser Stadt".Mike Bröhl, Geschäftsführer Funkhaus Halle GmbH & Co. KG, siehtnicht nur in dem Event ein starkes Signal: "Bei sämtlichenKolleginnen und Kollegen von Radio Brocken und 89.0 RTL blieben nachdieser unfassbaren Tat viele Fragezeichen. Jedoch ist allen einesklar: Gerade jetzt müssen wir gemeinsam umso lauter fürMitmenschlichkeit und Toleranz eintreten. Das tun wir aus vollerÜberzeugung mit vielen starken Partnern bei #HalleZusammen aber auchjederzeit in unserem Radio-Alltag."Bei der Konzert-Veranstaltung am 19. Oktober, von 14.00 Uhr bis22.00 Uhr, auf dem Marktplatz Halle werden lokale, regionale undüberregionale Ensembles und Künstler, wie Mitglieder desMDR-Rundfunkchors, Klan, Alice Merton, Joris und Max Giesingerauftreten. Zudem sind zahlreiche Live-Gespräche mit Vertreterinnenund Vertretern der Stadtgesellschaft geplant.Mit dem multimedialen Event setzen die Veranstalter ein starkesSignal für ein offenes und friedliches Miteinander und eine Botschaftgegen Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsradikalismus.Der MDR überträgt das Konzert als Livestream.#HalleZusammenPressekontakt:MDR, Presse und Information,Alexander Hiller,Tel.: (0341) 3 00 64 72,E-Mail: presse@mdr.de,Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell