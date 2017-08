"Hall of Fame"-Ausstellung im Olympia-Einkaufszentrum in München

München (ots) - Franz Beckenbauer, Boris Becker, Steffi Graf oderMichael Schumacher - die deutsche Sportgeschichte ist voll vonaußergewöhnlichen Athleten und großen Persönlichkeiten. DieWanderausstellung zur "Hall of Fame des deutschen Sports" bringt dieGeschichten dieser Idole zu den Menschen - und dabei auch insOlympia-Einkaufszentrum in München. Von Montag, 14. August, bisSamstag, 19. August werden Kunden, Besucher und Sportfans dazueingeladen, an sechs interaktiven Modulen die deutscheSportgeschichte "live" zu erleben. Am Freitag, 18. August ab 16 Uhr,können sich die Gäste zudem auf Rekord-Nationalspieler LotharMatthäus und Ski-"Überflieger" Sven Hannawald freuen, die das Centerund die Ausstellung besuchen und nach einer kleinen Talkrunde auchfür Autogrammwünsche zur Verfügung stehen.Das Gastspiel der Ausstellung im Olympia-Einkaufszentrum istzugleich die letzte Station der insgesamt siebenwöchigenJubiläums-Tour, die die Deutsche Sporthilfe anlässlich ihres50-jährigen Bestehens gemeinsam mit der ECE-Projektmanagement GmbHdes Hamburger Otto-Konzerns ausrichtet. "Sportgeschichte vor Ort"lautet das Motto der Tour, die in jeweils einem der ECE-Center vonPotsdam, Leipzig, Hamburg, Ludwigsburg, Aachen, Dortmund und MünchenStation machte. Mit dabei waren neben Matthäus und Hannawald unteranderem auch Heiner Brand, Handball-Weltmeister als Spieler undBundestrainer, Box-Star Henry Maske, Turn-Legende Eberhard Gienger,die zweifache Weitsprung-Olympiasiegerin Heike Drechsler oderDDR-Sprint-Star Renate Stecher - allesamt selbst Mitglieder der "Hallof Fame".Die im Jahr 2006 von der Deutschen Sporthilfe initiierte "Hall ofFame des deutschen Sports" ist ein Forum der Erinnerung an Menschen,die durch ihren Erfolg im Wettkampf oder durch ihren Einsatz fürSport und Gesellschaft Geschichte geschrieben haben. Dazu gehörenAthleten und Trainer ebenso wie Funktionäre und Gestalter. Die "Hallof Fame" soll dazu beitragen, die mehr als hundertjährige Geschichtedes deutschen Sports und seiner Persönlichkeiten im Gedächtnis zubewahren und Diskussionen darüber anzuregen. Sie hat 109 Mitglieder,deren ausführliche Biografien, geschrieben von herausragendenJournalisten und Wegbegleitern, auch im Internet abrufbar sind:www.hall-of-fame-sport.de.Die "Hall of Fame" wird begleitet durch adidas. Ideelle Partnersind der Deutsche Olympische Sportbund und der Verband DeutscherSportjournalisten. Partner der Jubiläums-Tour "50 Jahre DeutscheSporthilfe" ist die ECE Projektmanagement GmbH mit sieben Centern.Kontakt:Stiftung Deutsche SporthilfePirmin ClosséOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069-67803 - 514Fax: 069-67803 - 599E-Mail: info@sporthilfe.deInternet: www.hall-of-fame-sport.deOriginal-Content von: Stiftung Deutsche Sporthilfe, übermittelt durch news aktuell