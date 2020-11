Halftime Report: Warum diese Investoren auf Lululemon, Twitter bärisch sind!

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Im “Fast Money Halftime Report” von CNBC gingen einige Mitglieder des Teams ihre Portfolio-Veränderungen durch und diskutierten, warum. Joe Terranova verkaufte Twitter (NYSE:TWTR) nach den Einnahmen am vergangenen Donnerstag. Die Aktie habe an technischer Dynamik verloren, sagte er. Terranova nahm auch seine Gewinne bei First Solar (NASDAQ:FSLR) mit.

Steve Weiss verkaufte Lululemon (NASDAQ:LULU). Der Appetit der Verbraucher könnte nach der Pandemie gesättigt



