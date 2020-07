Halfords: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Weitere Suchergebnisse zu "Total":

An der Heimatbörse London notiert Halfords per 23.07.2020, 22:55 Uhr bei 145 GBP. Halfords zählt zum Segment "Automobilhandel".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Halfords einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Halfords jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Halfords von 145 GBP ist mit -1,55 Prozent Entfernung vom GD200 (147,29 GBP) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 164,6 GBP auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -11,91 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Halfords-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Halfords investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 4,1 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel einen Mehrertrag in Höhe von 0,09 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 16,99 ist die Aktie von Halfords auf Basis der heutigen Notierungen 71 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" (58,87) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

