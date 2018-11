Haldenwang wird neuer Verfassungsschutzchef

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will Thomas Haldenwang zum Nachfolger des bisherigen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen machen. Seehofer habe dem Bundeskabinett vorschlagen, den bisherigen Vizepräsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz zum Präsidenten der Behörde zu ernennen, teilte das Bundesinnenministerium am Montag mit. Entsprechende Berichte hatte es bereits am Wochenende gegeben.

Haldenwang folgt damit auf Maaßen, der in der vergangenen Woche in den einstweiligen Ruhestand versetzt wurde. "Mir war wichtig, diese Entscheidung mit allen Partnern in der Koalition einvernehmlich zu treffen", ließ sich Seehofer zitieren. Nur so könne es gelingen, dass sich das Bundesamt für Verfassungsschutz wieder auf seine Kernaufgaben konzentrieren und seine wichtige Rolle umfassend wahrnehmen könne. "Herr Haldenwang ist ein ausgewiesener Fachmann und genau der Richtige für diese Aufgabe", so Seehofer weiter.

