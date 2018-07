Halcyon Agri: Das dürfen Sie auf keinen Fall vergessen!

An der Heimatbörse Xetra Singapore notiert Halcyon Agri per 23.07.2018 bei 0,515 SGD. Halcyon Agri zählt zu "Diversified Support Services".Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Halcyon Agri-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,58 SGD. Der letzte Schlusskurs (0,515 SGD) weicht somit -11,21 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (0,53 SGD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,83 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Halcyon Agri-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Halcyon Agri-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

