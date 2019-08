Halbzeit beim Ford FanAward 2019

Köln (ots) -- Noch fast vier Wochen Zeit, eine Bewerbung einzureichen- Bewerben können sich alle Ford Fans- Den Teilnehmern winken zahlreiche GewinneHalbzeit beim Ford FanAward 2019 - Ford Fans haben noch bis zum31. August Zeit, um am Online Wettbewerb Ford FanAward 2019teilzunehmen. Ford lädt alle engagierten Ford Clubs sowie nichtkommerziellen Website- und Social Media-Betreiber ein, sich entwederin den Kategorien "Bester Ford Club", "Bester Ford Channel", "FordIndividualisierung" oder "Ford Roadtrip" zu bewerben. Hier wird diejeweils aussagekräftigste Ford-Fan-Einreichung mit Bildern, Videosund Text ausgezeichnet. Einreichungen werden per E-Mail anfanaward@ford.com gesendet.Nach Ablauf der Bewerbungsfrist wählt eine unabhängigeExperten-Jury unter allen vollständigen Einreichungen pro Kategoriedie besten fünf, die im Oktober auf dem Ford Social Blog vorgestelltwerden. Danach sind alle Internet-User aufgerufen, beim Online-Votingfür ihren jeweiligen Favoriten pro Kategorien abzustimmen.Für die Gewinner gibt es auch 2019 wieder attraktive Preise. DenGewinnern der Kategorie "Bester Ford Club" und "Bester Ford Channel"winkt eine exklusive Führung für bis zu 30 Personen durch die sonstnicht öffentlich zugängliche Old- und Youngtimer-Sammlung von Ford inKöln. Der Sieger der Kategorie "Ford Individualisierung" kann sichüber eine Teilnahme an der Ford Brand Experience Tour freuen, einerVeranstaltung, bei der der Automobilhersteller seine neuestenFahrzeuge exklusiv der Presse vorstellt. Die beste Einreichung in derKategorie "Ford Roadtrip" wird mit einem individuellen Wochenendebelohnt, bei dem für den gesamten Zeitraum ein aktuellesFord-Fahrzeug gestellt wird.Alle Informationen gibt es unter:https://www.ford.de/ueber-ford/ford-blog/ford-fanaward-2019.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.comPressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell