Halbleitermangel: Mini stellt Produktion in Oxford vorübergehend ein

OXFORD (dpa-AFX) - Wegen eines Mangels an Halbleitern ist die Mini-Produktion im englischen Oxford vorübergehend eingestellt worden. Das Autowerk sei bereits seit Montag zu und werde bis einschließlich Freitag geschlossen bleiben, teilte die BMW Group mit. "Wir beobachten die Situation sehr genau und sind in ständigem Austausch mit unseren Geschäftspartnern und Zulieferern", hieß es in der Mitteilung am Mittwoch. Bereits im vergangenen Frühjahr war die Mini-Fabrik wegen des Halbleitermangels für drei Tage geschlossen worden./cmy/DP/jha

Finanztrends Video zu BMW St



mehr >