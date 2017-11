Halbleiterkonzerne Marvell Technology und Cavium wollen verschmelzen

SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der Chiphersteller Marvell Technology will den Konkurrenten Cavium übernehmen.



Cavium-Aktionäre sollen für jedes ihrer Papiere 40 Dollar in bar erhalten sowie Aktien von Marvell, wie der Konzern am Montag mitteilte. Dadurch habe die Offerte einen Wert von 6 Milliarden Dollar. Von den Verwaltungsräten beider Konzerne gab es bereits grünes Licht für das Vorhaben.

Am fusionierten Unternehmen sollen Cavium-Anteilseigner 25 Prozent halten. Der Zusammenschluss soll Synergien von mindestens 150 bis 175 Millionen Dollar pro Jahr bringen binnen 18 Monate nach Abschluss des Geschäfts und zudem den Gewinn steigern.