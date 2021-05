Halbleiterbranche: Diese 3 Aktien sollten Sie jetzt auf dem Schirm haben!

Der Halbleiterausrüster Kulicke und Soffa Industries hat am Donnerstag die Erwartungen der Analysten für sein zweites Geschäftsquartal leicht übertroffen. Die KLIC-Aktie stieg im frühen Handel.

Das in Singapur ansässige Unternehmen Kulicke and Soffa verdiente im Quartal, das am 3. April endete, bereinigt 1,26 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 340,2 Millionen Dollar. Analysten hatten einen Gewinn von 1,14 Dollar je Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung