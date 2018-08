Halbjahreszahlen der Kreditbanken: Deutliches Wachstum bei Krediten für Neuwagen

Berlin (ots) -Im ersten Halbjahr haben die Kreditbanken ihre Finanzierungenweiter ausgebaut. Sie vergaben neue Kredite im Wert von 77,3Milliarden Euro an Verbraucher und Unternehmen. Das waren 4,9 Prozentmehr als im Vorjahreszeitraum. Grund ist vor allem der Zuwachs anKfz-Krediten.Eine Million Kfz per KreditDie Kreditbanken finanzierten in den ersten sechs Monaten übereine Million Kraftfahrzeuge per Kredit - ein Plus von 5,5 Prozent.Zugenommen haben insbesondere Kredite für Neuwagen, und zwar um 8,3Prozent. Sie sind damit stärker gewachsen als die bundesweitenPkw-Neuzulassungen, die im selben Zeitraum nur um 2,9 Prozentzulegten. Bei den Besitzumschreibungen von Gebrauchtwagen sind dieKreditbanken noch deutlicher gegen den Markttrend gewachsen. Währendim ersten Halbjahr 2,1 Prozent weniger Pkw den Besitzer wechselten,finanzierten die Institute 4,0 Prozent mehr Gebrauchtwagen. "DasInteresse der Verbraucher, Autos nicht bar zu bezahlen, sondern zufinanzieren, nimmt zu", sagt Jens Loa, Geschäftsführer desBankenfachverbandes.Private Kfz-Finanzierungen wachsen stärker als gewerblicheKraftfahrzeuge zählen zu den wichtigsten Finanzierungsgütern -sowohl für Unternehmen als auch für Verbraucher. Entsprechendentfallen mehr als die Hälfte der Investitionsfinanzierungen derKreditbanken und über 40 Prozent ihrer Konsumfinanzierungen aufKfz-Kredite. Die Kfz-Finanzierungen an Privatpersonen weisen dabeimit einem Plus von 12,0 Prozent das stärkste Wachstum auf, währendKfz-Kredite an Unternehmen nur um 1,0 Prozent zunahmen. "BeiKraftfahrzeugen sind Verbraucher derzeit investitionsfreudiger alsUnternehmen", so Loa.AnlagenHalbjahreszahlen 2018 - Kreditbankenhttps://ssl.bfach.de/media/file/22931.pdfTextfassung der Presseinformationhttps://ssl.bfach.de/media/file/22921.docxDer Bankenfachverband (BFACH) vertritt die Interessen derKreditbanken in Deutschland. Seine Mitglieder sind die Experten fürdie Finanzierung von Konsum- und Investitionsgütern wieKraftfahrzeugen. Die Kreditbanken haben mehr als 170 Milliarden Euroan Verbraucher und Unternehmen ausgeliehen und fördern damitWirtschaft und Konjunktur. Mehr als jeder zweite Ratenkredit stammtvon den Kreditbanken.Pressekontakt:BankenfachverbandStephan MollReferatsleiter Markt und PRTel. 030 2462596-14stephan.moll@bfach.deOriginal-Content von: Bankenfachverband e.V., übermittelt durch news aktuell