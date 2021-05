Halbjahresbilanz: ZEISS startet erfolgreich ins Geschäftsjahr

Oberkochen (ots) - Halbjahresumsatz erreicht 3,4 Milliarden Euro (+6% ggü. VJ) – EBIT bei 591 Millionen Euro (+136 Mio. Euro ggü. VJ)- Positive Entwicklung über alle ZEISS Sparten hinweg- ZEISS Gruppe durch breites Portfolio und globale Aufstellung erfolgreich durch Pandemie manövriert- Insbesondere die Sparten Medical Technology und Consumer Markets tragen derzeit am stärksten zum Wachstum bei- Mit 12 % des Umsatzes hohe Investitionen in Forschung & Entwicklung fortgesetztDie ZEISS Gruppe schloss die ersten sechs Monate des Geschäftsjahrs 2020/21 (Bilanzstichtag: 31. März 2021) erfolgreich ab: Der Umsatz stieg um 6 Prozent (währungsbereinigt um 9 Prozent) auf 3,406 Milliarden Euro (Vorjahr: 3,213 Mrd. Euro). Davon entfielen rund 90 % auf Märkte außerhalb von Deutschland. Auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) übertraf mit 591 Millionen Euro (Vorjahr: 455 Mio. Euro) deutlich das Vorjahresniveau. Die EBIT-Marge erreichte 17 %. Der Auftragseingang lag bei 4,200 Milliarden Euro (Vorjahr: 3,601 Mrd. Euro).„Wir haben uns dank des breiten Portfolios, der globalen Aufstellung und auch durch den hohen Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut durch die COVID-19-Pandemie manövriert“, sagte Dr. Karl Lamprecht, Vorstandsvorsitzender von ZEISS. „So konnten wir erfolgreich in das erste Halbjahr des neuen Geschäftsjahrs starten. Unsere globale Investitionsstrategie und die hohen Ausgaben für Forschung und Entwicklung über viele Jahre hinweg zahlen sich aus. Diese Investitionen werden wir auch konsequent fortsetzen.“Mehr Informationen über ZEISS: www.zeiss.deAnsprechpartner für die Presse:ZEISS GruppeJörg Nitschke, Leiter Corporate Brand and CommunicationsTel. +49 7364 20-3242E-Mail: joerg.nitschke@zeiss.comOriginal-Content von: Carl Zeiss AG, übermittelt durch news aktuell