Halbjahresbilanz Strom: Preise verharren trotz Rückgang auf hohem Niveau (FOTO)

München (ots) -Der durchschnittliche Strompreis ist im ersten Halbjahr 2018 um1,8 Prozent gesunken. Im Januar 2018 zahlte eine vierköpfige Familiefür Strom durchschnittlich 1.426 Euro, im Juni 1.401 Euro."Der Anstieg der Strompreise wurde in der ersten Jahreshälfte zwaretwas gebremst, das Preisniveau ist aber nach wie vor sehr hoch",sagt Dr. Oliver Bohr, Geschäftsführer Energie bei CHECK24.Strompreisanpassungen: Jeder achte Grundversorger hat PreiseerhöhtIm Gegensatz zu 2017 gab es im ersten Halbjahr 2018 keine größereWelle an Strompreisanpassungen bei den Grundversorgern. Etwa jederAchte hat die Preise der Grundversorgung zwischen Januar und Junierhöht - im Schnitt um 2,8 Prozent. Preissenkungen gab es nur beijedem zehnten Grundversorger. Die Tarife verbilligten sichdurchschnittlich um 2,5 Prozent.Unterm Strich sanken die Preise der Stromgrundversorgung im erstenHalbjahr 2018 um 0,8 Prozent. Das Preisniveau beiAlternativversorgern blieb in etwa konstant.Der Wechsel des Stromversorgers ist nach wie vor sehr lukrativ. Inder Grundversorgung zahlt eine vierköpfige Familie im Juni 2018 1.514Euro, bei Alternativanbietern nur 1.261 Euro - eine potenzielleErsparnis von 17 Prozent oder 253 Euro pro Jahr.Anbieterwettbewerb senkt Strompreis - Gesamtersparnis von 311 Mio.Euro im JahrTarife von Alternativanbietern sind günstiger alsGrundversorgungstarife. Der intensive Wettbewerb zwischen denAnbietern führt zu sinkenden Strompreisen."Hohe Stromkosten senken Verbraucher am einfachsten mit einemAnbieterwechsel - vor allem wenn sie noch teuren Strom aus derGrundversorgung beziehen", sagt Dr. Oliver Bohr.So konnten Verbraucher innerhalb eines Jahres insgesamt 311 Mio.Euro einsparen. Das ergab eine repräsentative Studie von WIK-Consult,einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur undKommunikationsdienste (WIK).*)Verbraucher, die Fragen zu ihrem Stromtarif haben, erhalten beiden CHECK24-Energieexperten an sieben Tagen die Woche einepersönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über dasVergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladene Energieverträgesehen und verwalten Kunden im Energiecenter.*)Quelle: WIK-Consult,http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdfÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.