Halbjahresbilanz Strom: Preise steigen nach Erhöhungswelle weiter (FOTO)

München (ots) -Über 600 Grundversorger haben Preise erhöht - acht MillionenHaushalte betroffenDer durchschnittliche Strompreis für Verbraucher ist im erstenHalbjahr 2019 um zwei Prozent gestiegen. Im Januar 2019 zahlte einevierköpfige Familie 1.437 Euro für Strom, im Juni 1.468 Euro."Der Strompreis bewegt sich im ersten Halbjahr von einem Rekordzum nächsten", sagt Dr. Oliver Bohr, Geschäftsführer Energie beiCHECK24. "Jeden Monat wird Strom für Verbraucher ein bisschen teurer.Ein Ende der Fahnenstange ist nicht in Sicht."Strompreisanpassungen: über 600 Grundversorger haben Preise erhöhtIm ersten Halbjahr 2019 gab es bei den GrundversorgernStrompreiserhöhungen auf breiter Front. Zwischen Januar und Junihaben von den über 800 Anbietern weit mehr als drei Viertel diePreise der Grundversorgung angehoben - im Schnitt um rund fünfProzent. Davon waren rund acht Millionen Haushalte betroffen.Preissenkungen gab es nur vereinzelt."Hohe Stromkosten senken Verbraucher am einfachsten mit einemAnbieterwechsel - vor allem, wenn sie noch teuren Strom aus derGrundversorgung beziehen", sagt Dr. Oliver Bohr.Aktuell zahlt eine vierköpfige Familie (Verbrauch 5.000 kWh p. a.)in der Grundversorgung im Schnitt 1.554 Euro, bei alternativenStromversorgern nur 1.355 Euro - eine potenzielle Ersparnis von 13Prozent oder 199 Euro pro Jahr.Anbieterwettbewerb senkt Strompreis - Gesamtersparnis von 311 Mio.Euro im JahrDie Tarife der alternativen Stromversorger sind deutlich günstigerals die Grundversorgung. So sparten Verbraucher innerhalb einesJahres insgesamt 311 Mio. Euro. Das ergab eine repräsentative Studieder WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts fürInfrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).*Verbraucher, die Fragen zu ihrem Energietarif haben, erhalten beiden CHECK24-Energieexperten an sieben Tagen die Woche einepersönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über dasVergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladene Energieverträgesehen und verwalten Kunden im Haushaltscenter.*Quelle: WIK-Consult(http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdf)Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager,Tel. +49 89 2000 47 1175, edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell