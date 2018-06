Halbjahresbilanz Gas: Preise halten noch ihr niedriges Niveau (FOTO)

München (ots) -Gaspreise der Alternativversorger rund ein Drittel günstiger alsdie GrundversorgungDer durchschnittliche Gaspreis ist im ersten Halbjahr 2018 um 1,2Prozent gesunken. Im Januar 2018 zahlte eine Familie mit einemJahresverbrauch von 20.000 kWh für Gas durchschnittlich 1.190 Euro.Im Juni kostet dieselbe Menge 1.176 Euro."Die Großhandelspreise für Gas ziehen nach einem Zwischentief imFrühling wieder an", sagt Dr. Oliver Bohr, Geschäftsführer Energiebei CHECK24. "Setzt sich der Trend fort, könnte Gas für Verbraucherwieder teurer werden."Gaspreise der Alternativversorger rund ein Drittel günstiger alsdie GrundversorgungDer Wechsel des Gasversorgers ist nach wie vor sehr lukrativ. Inder Grundversorgung zahlt eine vierköpfige Familie im Juni 2018 imSchnitt 1.384 Euro, bei Alternativanbietern nur 936 Euro."Trotz sinkender Gaspreise war der Wechsel des Versorgers seltenso lukrativ wie heute", sagt Dr. Oliver Bohr. "Verbraucher zahlen beiAlternativanbietern aktuell rund ein Drittel weniger als in derteuren Grundversorgung. Durch einen Wechsel spart eine Familie somitmehrere hundert Euro im Jahr."Anbieterwettbewerb senkt Gaspreis - Gesamtersparnis von 170 Mio.Euro im JahrDie Tarife der Alternativanbieter unterschreiten die allgemeinePreisentwicklung deutlich. Der intensive Wettbewerb unter denAnbietern führt zu sinkenden Gaspreisen. So sparten Verbraucherinnerhalb eines Jahres insgesamt 170 Mio. Euro. Das ergab einerepräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter desWissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur undKommunikationsdienste (WIK).*Verbraucher, die Fragen zu ihrem Gastarif haben, erhalten bei denCHECK24-Energieexperten an sieben Tagen die Woche eine persönlicheBeratung per Telefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportalabgeschlossene oder hochgeladene Energieverträge sehen und verwaltenKunden im Energiecenter.*Quelle: WIK-Consult,http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdfÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Philipp Lurz, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1173,philipp.lurz@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell