Halbjahresbilanz Bauhauptgewerbe: Bauwirtschaft hält hohe Drehzahl und baut erneut Personal auf

Berlin (ots) - "Die Bauunternehmen haben im Juni noch einmal eineSchippe draufgelegt." Mit diesen Worten kommentierte derHauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe dieheute vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen. Danachhaben Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten im Juni ca. 52,4 Mio.Stunden auf deutschen Baustellen gearbeitet und ihre Leistunggegenüber dem Vorjahresmonat um 6,6 % ausgeweitet. Die Steigerungfällt damit höher aus, als angesichts eines mehr zur Verfügungstehenden Arbeitstages zu erwarten war. Im Wohnungsbau fiel dieLeistungssteigerung mit + 9 % besonders deutlich aus. Dies zeigt,dass die Bauunternehmen intensiv damit beschäftigt sind, ihreAuftragsbestände abzuarbeiten.Die Leistungssteigerung konnte nur aufgrund von weiterenNeueinstellungen gelingen. Nach den Daten des StatistischenBundesamtes sind in den Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten perJuni durchschnittlich gut 20.000 Beschäftigte mehr "an Bord" als nochvor einem Jahr.Bis zum 30. Juni haben die Unternehmen des Bauhauptgewerbes(Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten) 35 Mrd. Euro umgesetzt;davon gut 20,3 Mrd. Euro im Hochbau (+ 8,0 %) und 14,7 Mrd. Euro imTiefbau (+ 8,2 %).Für das zweite Halbjahr erwartet der ZDB eine Fortsetzung derintensiven Bautätigkeit, die Orderzugänge legen das nahe: Im Junihaben sie im Tempo der ersten fünf Monate bei gut + 7 % weiterzugelegt."Die Zahlen zeigen eines: Eine Ausweitung des Wohnungsbaus werdenwir nur durch einen entsprechenden politischen Impuls erreichen.Daher haben wir hohe Erwartungen an den Wohngipfel am 21. Septembermit der Bundeskanzlerin," so Pakleppa abschließend.Pressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail klein@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell