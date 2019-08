Halbjahres-Finanzbericht zum 30. Juni 2019 - Wirecard AG: kontinuierliches starkes Wachstum

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Finanztrends Video zu Wirecard



mehr >

Aschheim (München) (ots) -- Konzern-Umsatz um 36,7 Prozent gestiegen- Anstieg EBITDA um 35,8 Prozent- Ergebnis nach Steuern + 50,7 Prozent- Free Cashflow + 48,5 Prozent- 2019 EBITDA Guidance erhöht- Vision 2020 erhöhtDie Wirecard AG bleibt nach dem Ende des ersten Halbjahres 2019auf ihrem kontinuierlichen starken Wachstumspfad. Im ersten Halbjahr2019* stieg der Konzernumsatz um 36,7 Prozent auf 1.209,8 Mio. EUR(H1/2018: 885,2 Mio. EUR). Im zweiten Quartal steigerte sich derKonzernumsatz um 37,4 Prozent auf 643,0 Mio. EUR (Q2/2018: 467,9 Mio.EUR).Das über die Wirecard-Plattform abgewickelte Transaktionsvolumenerhöhte sich im ersten Halbjahr 2019 um 37,5 Prozent auf 77,3 Mrd.EUR (H1/2018: 56,2 Mrd. EUR).Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen(EBITDA) stieg im ersten Halbjahr um 35,8 Prozent auf 342,1 Mio. EUR(H1/2018: 252,0 Mio. EUR) und im zweiten Quartal 2019 von 135,8 Mio.EUR um 35,6 Prozent auf 184,1 Mio. EUR. Das Ergebnis nach Steuernerhöhte sich im ersten Halbjahr um 50,7 Prozent auf 237,5 Mio. EUR(H1/2018: 157,6 Mio. EUR), was einem Ergebnis je Aktie in Höhe vonEUR 1,92 (H1/2018: EUR 1,27) entspricht.Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (bereinigt) beliefsich auf 284,0 Mio. EUR (H1/2018: 196,2 Mio. EUR). Der Free Cashflowstieg auf 239,6 Mio. EUR (H1/2018: 161,4 Mio. EUR).Dr. Markus Braun, CEO, Wirecard AG sagt: "Im ersten Halbjahr hatsich unser Wachstum beschleunigt, sodass wir äußerst optimistisch indas zweite Halbjahr blicken. Dementsprechend haben wir unserePrognose 2019 sowie die Vision 2020 erhöht."Der Vorstand der Wirecard AG erhöht seine Prognose für dasGeschäftsjahr 2019 und erwartet ein EBITDA zwischen 765 Mio. EUR und815 Mio. EUR (vorher: 760 Mio. EUR und 810 Mio. EUR).Basis dieser Prognose sind unter anderem die weiterhin dynamischeEntwicklung des E-Commerce Marktes weltweit, derDigitalisierungstrend im stationären Handel, Neukundengewinne, CrossSelling Effekte im Bestandskundenbereich sowie der kontinuierlicheAusbau der Wertschöpfungskette um wertvolle Zusatzdienste wie DataAnalytics, Loyaltyprogramme oder Financial Services inklusiveKredite.Die Vision 2020 wurde ebenso angepasst. Es wird einTransaktionsvolumen von mehr als 230 Mrd. EUR und Umsatzerlöse vonmehr als 3,2 Mrd. EUR erwartet, bei einem unveränderten Korridor derEBITDA Marge und einer unveränderten FCF-Konversion.Der Halbjahres- bzw. Quartalsbericht zum 30. Juni 2019 steht aufder Unternehmenswebseite zur Verfügung:http://ir.wirecard.de/finanzberichte* Einige dargestellte Beträge weichen aufgrund vorgenommenerAnpassungen im Rahmen von IAS 8 von den Beträgen im Halbjahres- undQuartalsbericht zum 30. Juni 2018 ab (siehe Halbjahres-Finanzberichtzum 30. Juni 2019, Anhangangabe 1.3)Über Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsendendigitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bietensowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendesÖkosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativendigitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den BereichenPayment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing,Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allenVertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierteFinanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen ausallen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG istan der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISINDE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie unsauf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.Wirecard-Kontakt:Wirecard AGIris StöcklVP Corp. Comm./IRTel.: +49 (0) 89-4424-1424E-Mail: iris.stoeckl@wirecard.comhttp://www.wirecard.deISIN DE0007472060Reuters: WDI.GDEBloomberg: WDI GYOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell