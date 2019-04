Das Halbfinale der UEFA Champions League live bei Sky: Ajax gegen Tottenham am Dienstag, Barcelona gegen Liverpool am Mittwoch

Unterföhring (ots) -- Sky überträgt beide Halbfinal-Hinspiele jeweils ab 19.30 Uhrlive- Lothar Matthäus und Ewald Lienen am Dienstag, Didi Hamann undKarl-Heinz Riedle am Mittwoch Gäste im Studio- Neben den Abonnenten des Sky Sport Pakets können Fußballfans mitdem Streaming Service Sky Ticket (skyticket.de) auch ohne langeVertragsbindung live dabei sein- Exklusiv für Sky Q Kunden: FC Barcelona - FC Liverpool auf SkySport UHD live auch in Ultra HD, Highlight-Zusammenfassungen allerSpiele ab Mitternacht auch über den Receiver auf Abruf- Die Königsklasse auch im Free-TV: "Champions Corner" während derSpiele und erste Highlights direkt danach ab 23.00 Uhr auf Sky SportNews HD- Auch die Halbfinal-Rückspiele sowie das Finale am 1. Juniüberträgt Sky liveAm Dienstag- und Mittwochabend dürfen sich Fußballfans bei Sky aufgroße Europapokal-Abende freuen. Im Halbfinale der UEFA ChampionsLeague treten vier Mannschaften an, deren Fußball die Zuschauer indieser Saison begeistert hat. Sky überträgt beide Halbfinal-Hinspieleund berichtet jeweils ab 19.30 Uhr live.Den Auftakt machen am Dienstagabend die zwei großenÜberraschungsteams dieser Saison. Die Mannschaft von TottenhamHotspur, die Borussia Dortmund und Manchester City ausschaltenkonnte, empfängt Ajax Amsterdam. Die Niederländer, die sich bereitsvor der Gruppenphase durch drei Qualifikationsrunden kämpfen mussten,verloren nur eines ihrer bislang 16 Spiele in der Königsklasse.Zuletzt warfen sie Real Madrid und Juventus Turin aus dem Wettbewerbund konnten dabei jeweils auswärts gewinnen.Moderator Sebastian Hellmann begrüßt im Studio die Sky ExpertenLothar Matthäus und Ewald Lienen sowie Thomas Böker vom Kicker.Kommentiert wird die Begegnung von Martin Groß.Am Mittwochabend treffen dann mit dem FC Barcelona und dem FCLiverpool zwei Mannschaften aufeinander, die bereits vor der Saisonviele Experten zu den Favoriten gezählt hatten. Das Duell zwischenden Offensivreihen Messi-Suarez-Coutinho auf Seite der Katalenen undSalah-Mané-Firmino bei den "Reds" verspricht einen spektakulärenAbend. Der FC Barcelona ist in dieser Saison in der Königsklasse nochungeschlagen.Sky Experte Didi Hamann, Weltmeister Karl-Heinz Riedle sowie derspanische Journalist Miguel Gutierrez sind bei Moderator MichaelLeopold zu Gast. Kommentator Wolff-Christoph Fuss begleitet die 90Minuten am Sky Mikrofon.Mit Sky Q die Königsklasse auch in Ultra HD und Highlights aufAbruf erlebenSky Q Kunden haben zudem die Möglichkeit, das Hinspiel zwischendem FC Barcelona und dem FC Liverpool an diesem Mittwoch auf SkySport UHD auch in Ultra HD zu erleben.Außerdem verpassen Fußballfans mit den neuen Highlight-Videos aufSky Q ab sofort nichts mehr. Highlight-Videos von unter anderem allenBegegnungen der UEFA Champions League gibt es mit dem Sky Q Receiverab 24 Uhr des jeweiligen Spieltags direkt auf Abruf.Das Halbfinale und das Finale live bei SkyDie Halbfinal-Rückspiele in der kommenden Woche sowie das Finaleam 1. Juni in Madrid überträgt Sky ebenfalls live.Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket und inzahlreichen Sky Sportsbars live dabei seinSämtliche Übertragungen der UEFA Champions League sind mit dem SkyAbonnement im Rahmen des Sky Sport Pakets(sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, neben dem klassischen TVauch über den mobilen Streaming-Service Sky Go, egal ob zu Hause oderunterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alleFußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne langeVertragsbindung bei allen Übertragungen der UEFA Champions Leaguelive dabei sein. Über den monatlich kündbaren Streaming-Service sindalle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderemLaptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw.über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.Darüber hinaus sind die Live-Übertragungen aus der Königsklasseauch in zahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.Die Königsklasse frei empfangbar auf Sky Sport News HDAuch wenn die Live-Übertragungen aus der Königsklasse denAbonnenten des Sky Sport-Pakets und den Nutzern von Sky Ticketvorbehalten bleiben, sind alle Fußballfans auf Sky Sport News HDwährend der laufenden Spiele näher dran als auf jedem anderen Senderim deutschen Free-TV. In "Champions Corner" kommentieren undanalysieren Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld und seine GästeMargot Dumont und Mirko Slomka ab 20.50 Uhr das Geschehen in denStadien.Darüber hinaus berichtet Deutschlands einziger24-Stunden-Sportnachrichtensender auch an den Tagen rund um denSpieltag umfassend aus der Königsklasse. Unmittelbar nach Spielendeab 23.00 Uhr sind auf Sky Sport News HD im Rahmen der "Late NightNews" bereits die ersten Spielszenen der Begegnungen des Abends zusehen. Um 0.00 Uhr sind die ersten ausführlichenHighlight-Zusammenfassungen aller Partien des Abends im Free-TV zusehen.