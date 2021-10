Das Halbfinale der Iron Worlds Championship (IWC) steht an! 3 Gewinner erhalten Geldpreise aus einem $100K Preispool!*

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) -IronFX freut sich bekannt zu geben, dass das Halbfinale der Iron Worlds Championship (IWC) nun begonnen hat. Die Meisterschaft, die im Juni begann, nähert sich mit dem Halbfinale und dem bevorstehenden großen Finale nun ihrem Ende. Insgesamt wurden 4 Kämpfe ausgetragen, 2 weitere sind noch übrig. Die Termine für das Halbfinale sind wie folgt:Titania World (Halbfinale): 15. Oktober - 15. NovemberIm Finale, das passenderweise Iron World (Finale) heißt, können die Trader vom 16. November bis 16. Dezember antreten.Preise:Im Halbfinale wird es 3 Gewinner geben, wobei der 1. Gewinner ein Preisgeld von 50.000 $ erhält. Die drei Gewinner können am Finale teilnehmen und haben die Chance, bis zu 500.000 $ zu gewinnen.TeilnahmebedingungenHändler können sich registrieren, Geld einzahlen und mit dem Handeln beginnen. In den Halbfinale- und Finalrunden darf jeder Händler nur ein Konto eröffnen.MindesteinzahlungIm Halbfinale müssen Händler mindestens $3.000 einzahlen. Der erste Gewinner in einer der ersten 4 Qualifikationsrunden kann jedoch ins Halbfinale einziehen, indem er nur den Mindestbetrag von $500 einzahlt. Die 3 Gewinner des Halbfinales können nur 1.000 $ einzahlen, um am Finale teilzunehmen.Ein Sprecher von IronFX sagte: "Wir können nicht zufriedener sein mit dem Interesse, das wir erhalten haben, und der erhöhten Aufmerksamkeit für unsere Marke, die dieser Wettbewerb mit sich gebracht hat. Wir werden uns wie immer dafür einsetzen, die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen."Informationen zu IronFXIronFX ist der preisgekrönte Weltmarktführer im Online-Handel, mit 10 Handelsplattformen und mehr als 300 handelbaren Instrumenten in den Bereichen Forex, Spot-Metalle, Futures, Aktien, Spot-Indizes und Rohstoffe. Der Broker betreut mehr als 1 Million Privatkunden aus über 180 Ländern und bietet einige der wettbewerbsfähigsten Konditionen in der Branche, darunter extrem niedrige Spreads und schnelle Ausführung.Weiterführende LinksIronFX Webseite: https://www.ironfx.com/Erfahren Sie mehr über die Iron Worlds Championship:https://www.ironfx.com/iron-worlds-championship/enJeder Handel ist mit einem Risiko verbunden. Es ist möglich, dass Sie Ihr gesamtes Kapital verlieren.Nehmen Sie an der Iron Worlds Championship teil:JETZT ANMELDENhttps://www.ironfx.com/en/register?campaign=iron-worlds-championshipJeder Handel ist mit einem Risiko verbunden. Es ist möglich, dass Sie Ihr gesamtes Kapital verlieren.*Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1661434/IronFX_Logo.jpgPressekontakt:+357-25027742czezou@notesco.comOriginal-Content von: IronFX, übermittelt durch news aktuell