Die Halal Development Corporation Berhad (HDC) hat die World Halal Business Conference 2021 virtuell abgehalten

Kuala Lumpur, Malaysia (ots/PRNewswire) -Die von der Halal Development Corporation Berhad (HDC) organisierte World Halal Business Conference 2021 (WHBC2021) wurde kürzlich vom Premierminister von Malaysia, RT. Hon. Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, eröffnet. Sie fand vollständig virtuell statt und wurde von 3000 registrierten Delegierten aus 65 Ländern verfolgt.Die jährlich stattfindende WHBC2021 soll die führende Bühne der Halal-Branche sein, auf der Regierungsvertreter, wichtige Meinungsführer, Industriekapitäne und Experten ihre Rolle und ihren Beitrag zur Beschleunigung des globalen Wirtschaftsaufschwungs diskutieren.Dato' Seri Mohamed Azmin Ali, Senior Minister, Minister für internationalen Handel und Industrie Malaysias (MITI), der im Namen des Premierministers die Grundsatzrede für die WHBC2021 hielt, lobte die Eignung und Relevanz der Veranstaltung und ihres übergeordneten Themas angesichts des derzeitigen globalen Wirtschaftsaufschwungs, bei dem Halal eine wichtige Rolle spielen und durch seine verschiedenen Wertangebote als Katalysator fungieren kann, unter dem Motto "Halal - The Catalyst for Universal Economic Recovery"."Diese Konferenz zeigt, dass alle Beteiligten fest entschlossen sind und sich darauf verlassen, dass die Halal-Wirtschaft widerstandsfähig bleibt und einen wichtigen Beitrag zum weltweiten Wirtschaftsaufschwung leistet", sagte der Premierminister.Er fügte hinzu, dass angesichts der Tatsache, dass Covid-19 die Weltwirtschaft in Mitleidenschaft gezogen hat, die Frage nach der Notwendigkeit der Selbstversorgung mit kritischen Produkten wie Halal aufgeworfen wurde, die sich auf Arzneimittel, medizinische Geräte und Lebensmittel erstrecken.Allein die Halal-Lebensmittel- und Getränkeindustrie hat einen geschätzten Wert von 2,1 Billionen USD, während die Halal-Kosmetik- und Halal-Arzneimittelindustrie zusammen einen Wert von 136 Milliarden USD haben.Der Premierminister rief auch die Halal Integrated Platform (HIP) ins Leben, eine digitale Halal-Plattform aus einer Hand, die die Akteure der Branche, insbesondere die kleinsten, kleinen und mittleren Unternehmen (KKMU), mit Behörden, Unternehmen und Verbrauchern innerhalb des Halal-Ökosystems verbindet.HIP versammelt Halal-Dienstleister und -Lieferanten auf einer Plattform, die weltweite Verbindungen und Kommunikation zwischen den Akteuren der Branche ermöglicht und so den Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschafft, um in dieser wachsenden Branche Fuß zu fassen.WHBC2021 betonte auch, wie wichtig es ist, dass die Halal-Industrie und das islamische Finanzwesen Hand in Hand arbeiten, um eine vollständige Halal-Wirtschaft zu schaffen, sich entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu ergänzen und eine ganzheitliche, durchgängige Scharia-Konformität herzustellen.Die WHBC2021 hat viele renommierte Branchenführer und internationale Redner und Diskussionsteilnehmer angezogen, darunter Dr. Justin Lee, Hoher Kommissar Australiens, David Evan Malcomson, Hoher Kommissar der Republik Südafrika, Abdoulaye Barro, Botschafter der Botschaft der Republik Senegal, und Ebrahim Patel, Minister für Handel, Industrie und Wettbewerb der Republik Südafrika.HALAL DEVELOPMENT CORPORATION BERHAD (HDC)Der HDC ist federführend bei der Entwicklung eines integrierten und umfassenden Halal-Ökosystems und einer Halal-Infrastruktur in Malaysia, um Malaysia als das wettbewerbsfähigste Land an der Spitze der globalen Halal-Industrie zu positionieren.Der am 18. September 2006 gegründete HDC ist der zentrale Koordinator, der die Beteiligung von Branchenakteuren an der Entwicklung des Halal-Ökosystems in Malaysia fördert und deren Wachstum erleichtert. Eine dem Ministerium für internationalen Handel und Industrie unterstellte Agentur; sie ist die weltweit erste von der Regierung unterstützte Gesellschaft zur Entwicklung der Halal-Industrie. www.hdcglobal.com.Pressekontakt:Name: Norsida AhmadTel.: +60123249703E-Mail: norsida.ahmad@hdcglobal.comOriginal-Content von: Halal Development Corporation Berhad (HDC), übermittelt durch news aktuell