Haitong Securities: Das wird bald in aller Munde sein!

Am 30.10.2018 ging die Aktie Haitong Securities an ihrem Heimatmarkt Hong Kong mit dem Kurs von 2,45 HKD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Investment Banking & Brokerage".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Haitong Securities entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt Haitong Securities mit einer Rendite von -41 Prozent mehr als 34 Prozent darunter. Die "Institutional Financial Svcs"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -9,82 Prozent. Auch hier liegt Haitong Securities mit 31,17 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Derzeit schüttet Haitong Securities höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Institutional Financial Svcs. Der Unterschied beträgt 5,4 Prozentpunkte (10,41 % gegenüber 5 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

3. Fundamental: Die Aktie von Haitong Securities gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 6,24 insgesamt 78 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Institutional Financial Svcs", der 28,24 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".