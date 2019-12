Haiti kurz vor dem Kollaps: Millionen Menschen ohne Nahrung, Schulen geschlossen, blutige Proteste halten an

Port-au-Prince (ots) - Die Lage in Haiti spitzt sich weiter zu und belastetMillionen Menschen: Zum einen gefährden anhaltende, gewaltsame Proteste gegendie Regierung die Sicherheit der Bevölkerung. Zum anderen hat diese mit Hungerzu kämpfen. "Ein Drittel der Einwohner Haitis hat nicht genügend oder nichtsmehr zu essen. Schulen sind seit Monaten geschlossen, sodass die Kinder keinenUnterricht erhalten. Es gibt kaum noch Treibstoff, Geschäfte sind geschlossenund die Inflationsrate ist auf 20 Prozent gestiegen" beschreibt Celigny Darius,Leiter der SOS-Kinderdörfer in Haiti, die dramatische Lage. "Auf den Straßenbrennen die Barrikaden bei blutigen Protesten. Es gab Tote und Verletzte. Haitisteht kurz vor dem kompletten Kollaps!"Auch die Vereinten Nationen warnten vor einer humanitären Katastrophe imKaribikstaat: Vier Millionen Menschen seien bereits vom Hunger betroffen undbräuchten dringend Hilfe - Tendenz steigend. Gründe für die drohende Hungersnotseien unter anderem: Eine seit 2018 anhaltende Dürre, die schwere Folgen für dieLandwirtschaft hat. Viele Felder und Flächen sind abgeholzt, entwaldet undvertrocknet. Der Klimawandel habe zudem zu Überschwemmungen und Erdrutschengeführt, welche die Existenzgrundlagen der Bevölkerung regelmäßig vernichten."Von den Folgen des schweren Erdbebens 2010 und Hurrikan 'Matthew' 2016 konntesich der kleine Staat nie erholen" erklärt Darius.Zudem erschweren Korruption, steigende Rohstoffpreise und die momentanenAusschreitungen das Leben in Haiti. "Wir hoffen sehr, dass sich die politischenAkteure schnell auf eine friedliche Lösung einigen können. Zudem bestehtdringender Handlungsbedarf inklusiver konkreter Pläne, um die Lebenssituationder leidenden Bevölkerung zu verbessern," so Darius.Seit dem Ausbruch der momentanen Krise in Haiti hat SOS verschiedene Maßnahmenergriffen, um die Sicherheit von Kindern, Jugendlichen und Familien zugewährleisten. Auch für den Schutz der SOS-Mitarbeiter werde laut Dariusgesorgt, damit diese selbst unter den erschwerten humanitären Bedingungenbestmöglich ihre Arbeit vor Ort fortsetzen können.Haiti gehört zu den ärmsten Ländern der westlichen Hemisphäre. Fast sechzigProzent der Einwohner leben unterhalb der Armutsgrenze, über 40 Prozent sindohne Arbeit. Immer wieder wird das Land von Naturkatastrophen heimgesucht,sodass es kaum Fortschritte macht. Besonders die Kinder leiden, viele sindunterernährt. Oft sind sie gezwungen zu arbeiten, um ihre Familie mit zuernähren, und haben keine Chance, die Schule zu besuchen. Momentan gibt es dreiSOS-Kinderdörfer und rund 5.000 Bildungsprogramme vor Ort. In fast 13.000Familien finden elternlose und notleidende Kinder ein Zuhause.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerStellvertretender PressesprecherSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 089/179 14-287E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/1658/4460431OTS: SOS-Kinderdörfer weltweitOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuell