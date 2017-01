--------------------------------------------------------------Mehr SOS-Infoshttp://ots.de/kakxG--------------------------------------------------------------München (ots) -Sieben Jahre nach dem verheerenden Erdbeben und vier Monate nachHurrikan "Matthew" kommt der Wiederaufbau in Haiti kaum voran.Joubert Roquefort, ein Mitarbeiter der SOS-Kinderdörfer vor Ortwarnt: "Hundertausende Kinder sind noch immer auf humanitäre Hilfeangewiesen, sind von Krankheiten bedroht, leiden an Mangelernährungoder haben kein Dach über dem Kopf." Auch bestünde berechtigte Angstvor einer schlechten Ernte im Herbst und einer steigenden Zahl vonCholera-Opfern aufgrund der miserablen hygienischen Bedingungen.Hurrikan "Matthew" hat die bitterarme Karibikinsel ähnlich hartgetroffen wie schon das große Erdbeben vor sieben Jahren, als 300 000Menschen starben und mehr als 1,5 Millionen obdachlos wurden. "DieZerstörung war nach Matthew viel großflächiger", sagt Joubert, "dasLeid unermesslich." Matthew hat vor allem die ländlichen Gebieteverwüstet und nicht wie damals das Erdbeben die HauptstadtPort-au-Prince. "Vielleicht ist das der Grund, weshalb Haitisdramatische Notlage im Rest der Welt immer noch unterschätzt wird.Ich hoffe, dass die internationale Gemeinschaft Haiti nichtvergisst", sagt Joubert.Die Hilfsorganisationen und die Regierung stünden vor gewaltigenHerausforderungen. Ob sie diese ohne starke Unterstützung derinternationalen Gemeinschaft meistern, sei allerdings fraglich. Dahermahnen die SOS-Kinderdörfer, dass mehr Unterstützung von derWeltgemeinschaft kommen müsse. Von den 120 Millionen Dollar Nothilfe,die die UN erbeten habe, um den Menschen im Katastrophengebiet zuhelfen, sei erst ein kleiner Teil in Haiti angekommen.Pressekontakt:Für weitere Informationen und Interviewanfragen wenden Sie sich bittean:Boris BreyerMedienkommunikationSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 089/179 14-287E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderd?rfer weltweit, übermittelt durch news aktuell