Hainan will Touristen aus 59 Ländern von Visumspflicht befreien

Haikou, China (ots/PRNewswire) - Die staatlicheEinwanderungsbehörde informierte am Mittwoch über die Absicht Chinas,Touristen aus 59 Ländern eine visafreie Einreise nach Hainan zuermöglichen. Diese Änderung, die ab 1. Mai geplant ist, soll dieReformversuche und Öffnung der südlichsten Inselprovinz des Landesunterstützen.Entsprechend dieser neuen Bestimmungen können Gruppen- undIndividualreisende aus 59 Ländern, einschließlich Russlands,Großbritanniens, Frankreichs, Deutschlands und der USA unter derVoraussetzung, dass ihre Touren durch Reisebüros gebucht wurden,visafrei nach Hainan einreisen und sich dort bis zu 30 Tagenaufhalten.Seit 2000 stand Gruppenreisende aus 21 Ländern ein visumsfreierAufenthalt in Hainan von bis zu 15 Tagen zu. 2010 wurden der Listeweitere fünf Länder hinzugefügt."Dadurch, dass die Bestimmungen nun auch Individualreisendebetreffen und die Aufenthaltsspanne auf 30 Tage erweitert werdensoll, versucht die Regierung, mehr internationale Touristen für sichzu gewinnen und den Bedürfnissen ausländischer Reisender gerecht zuwerden", erklärte Qu Yunhai, stellvertretender Leiter derEinwanderungsbehörde.Die erleichterte, visafreie Einreise nach Hainan ist laut derLeitlinien für die Unterstützung der Reformen und Öffnung Hainans,die die Zentralbehörden am Samstag veröffentlichten, Teil derBemühungen Chinas, die Provinz zu einem "Freihandelshafen mitchinesischen Charakterzügen" werden zu lassen.Die Insel hat sich im Laufe der vergangenen Jahre zu einembekannten tropischen Urlaubsort für Reisende aus dem Auslandentwickelt. 2017 belief sich die Anzahl ausländischer Touristen aufüber 1,1 Millionen, was einen Anstieg von beinahe 50 Prozent imVergleich zum Vorjahr bedeutet.Im vergangenen Jahr machten nahezu 320.000 Touristen aus besagten26 Ländern Gebrauch von der visafreien Einreise, was die Daten, die2016 erfasst wurden, um das Dreieinhalbfache übersteigt. Reisende ausIndonesien, Kasachstan, Malaysia, der Republik Korea (ROK) undRussland machten mehr als 90 Prozent der Gesamtzahl aus."Die neuen Bestimmungen werden Hainan zu mehr Dynamik verhelfenund uns unserem Ziel, zu einer Destination von Weltrang zu werden,näherbringen", so Sun Ying, Direktor der Kommission fürTourismusentwicklung.Laut Mai Weiwen, Generalsekretär des Reiseveranstalterverbands inHainans Hauptstadt Haikou, beabsichtigt der Verband, Mitarbeitern vonüber 200 örtlichen Reisebüros Sprach- und Kulturunterrichtanzubieten.Die Anzahl der Direktflüge in Länder, für die keine Visumspflichtbesteht, soll erhöht werden. Hainan bietet bereits über 57internationale Flüge an, unter anderem nach Deutschland, Malaysia undThailand, und beabsichtigt, in diesem Jahr mindestens 16 weitereFlüge ins Ausland hinzuzufügen. 2020 soll die Anzahl derFlugverbindungen ins Ausland nicht weniger als 100 betragen.