Hainan Ruize New Building Material: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

An der Börse Shenzhen notiert die Aktie Hainan Ruize New Building Material am 19.08.2021, 19:30 Uhr, mit dem Kurs von 3.87 CNH. Die Aktie der Hainan Ruize New Building Material wird dem Segment "Baumaterialien" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat Hainan Ruize New Building Material auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Sell". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Damit erhält die Hainan Ruize New Building Material-Aktie ein "Sell"-Rating.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hainan Ruize New Building Material liegt bei einem Wert von 72,34. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Baumaterialien" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Hainan Ruize New Building Material damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -45,49 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Hainan Ruize New Building Material damit 42,49 Prozent unter dem Durchschnitt (-3 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Baumaterialien" beträgt -3 Prozent. Hainan Ruize New Building Material liegt aktuell 42,49 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Hainan Ruize New Building Material?

