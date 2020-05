Hainan Haiyao: Das hätte keiner erwarten können!

Für die Aktie Hainan Haiyao stehen per 31.05.2020, 08:55 Uhr 7.28 CNH an der Heimatbörse Shenzhen zu Buche. Hainan Haiyao zählt zum Segment "Arzneimittel".

Hainan Haiyao haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hainan Haiyao. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 1,24 % ist Hainan Haiyao im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (1,55 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,31 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Hainan Haiyao erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 10,14 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche sind im Durchschnitt um -5,28 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +15,41 Prozent im Branchenvergleich für Hainan Haiyao bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4,98 Prozent im letzten Jahr. Hainan Haiyao lag 15,11 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.