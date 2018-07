Was steht jetzt noch aus, Hainan Drinda Automotive Trim?

An der Börse Shenzhen schloss die Hainan Drinda Automotive Trim-Aktie am 25.07.2018 mit dem Kurs von 21,78 CNY. Die Hainan Drinda Automotive Trim-Aktie wird dem Segment "Auto Teile und Ausrüstung" zugeordnet.Hainan Drinda Automotive Trim haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 35,7 liegt Hainan Drinda Automotive Trim unter dem Branchendurchschnitt (34 Prozent). Die Branche "Automotive" weist einen Wert von 54,45 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

