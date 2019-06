Hainan Drinda Automotive Trim: Unmöglich!

An der Heimatbörse Shenzhen notiert Hainan Drinda Automotive Trim per 15.06.2019, 01:08 Uhr bei 17,98 CNY. Hainan Drinda Automotive Trim zählt zum Segment "Auto Teile und Ausrüstung".

Wie Hainan Drinda Automotive Trim derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Hainan Drinda Automotive Trim. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Hainan Drinda Automotive Trim aktuell 0,79. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,58 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten". Hainan Drinda Automotive Trim bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Hainan Drinda Automotive Trim-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 19,91 CNY mit dem aktuellen Kurs (18,85 CNY), ergibt sich eine Abweichung von -5,32 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (21,01 CNY) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,28 Prozent), somit erhält die Hainan Drinda Automotive Trim-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.